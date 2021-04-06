Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 10:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Balıkesir'de 2 mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Kavacık ve Delice mahalleleri, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Kavacık ve Delice mahalleleri, koronavirüs vakaları ve temaslı kişilerin artması üzerine Dursunbey İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.
Jandarma ekipleri, barikat kurarak bazı istisnalar dışında mahallelere giriş ve çıkışları kapattı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs
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