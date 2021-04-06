Fatih Caddesi'nde Hüseyin E.'nin kullandığı taksi, kol kola yürüyerek yolun karşısına geçmeye çalışan Seray P. ve Derya I.’ya çarptı. Çarpmayla birlikte iki kadın metrelerce ileriye fırladı.

Taksi sürücüsü kaza sonrası aracından inerek kadınlara yardım etti. O sırada yoldan geçen ambulanstaki sağlık ekipleri, çevredekilerin uyarısıyla durup, yardıma koştu.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı iki kadını hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan iki kadının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

