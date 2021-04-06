Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 10:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yolun karşısına geçen iki kadına taksi çarptı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Arnavutköy'de, kol kola yürüyerek yolun karşısına geçtikleri sırada taksinin çarptığı iki kadın yaralandı. Taksinin çarpmasıyla kadınların yere fırlamaları bir iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
Fatih Caddesi'nde Hüseyin E.'nin kullandığı taksi, kol kola yürüyerek yolun karşısına geçmeye çalışan Seray P. ve Derya I.’ya çarptı. Çarpmayla birlikte iki kadın metrelerce ileriye fırladı.
Taksi sürücüsü kaza sonrası aracından inerek kadınlara yardım etti. O sırada yoldan geçen ambulanstaki sağlık ekipleri, çevredekilerin uyarısıyla durup, yardıma koştu.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı iki kadını hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan iki kadının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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