Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 10:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da bisikletli genç ile yaya böyle çarpıştı
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, geçtiğimiz cadde üzerinde seyir halinde olan bisikletli genç, aniden çıkarak yolun karşısına koşan yayayla çarpıştı.
Edinilen bilgiye göre, Ferhat Yurdakul bisikletiyle trafiğe çıkarak cadde üzerinde seyretmeye başladı.
Genç bisikletli bir süre gittikten sonra ara sokaktan kimliği belirsiz bir vatandaş, yolun karşısına geçmek için koşmaya başladı.
O esnada bisikletli genç ile yaya yol ortasında çarpıştı. İlginç kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza sonucu Yurdakul ve yaya yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Yurdakul’u ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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