Ankara
AA 15.10.2025 15:19

Tuzla'da gemide patlama: 1 ölü, 4 yaralı

İstanbul Tuzla'da tersanede tadilatı yapılan geminin makine dairesinde patlama meydana geldi. Olayda 1 işçi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Tuzla'da gemide patlama: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotograf: DHA]

Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak'ta faaliyet gösteren Torlak Tersanesi'nde tadilat için havuza çekilen gemide, karbondioksit tüpünün bakım onarımı esnasında patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, 1 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Patlamanın ardından çıkan gazdan etkilenen 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

Gemi İstanbul
