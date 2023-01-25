Tuzla'da seraların yanında bulunan bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, depo kullanılamaz hale geldi. Yangında bir serada da hasar oluştu.