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Türkiye
AA 24.10.2024 10:50

TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesinde güvenlik önlemleri artırıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısının ardından yerleşkenin çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesinde güvenlik önlemleri artırıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

TUSAŞ'a yönelik 5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından sabah saatlerinde personelin yerleşkeye girişleri başladı.

Jandarma tarafından yerleşke çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Saldırının gerçekleştiği kapıya giden yoldaki kontrol noktasında güvenlik önlemleri ve kontroller artırıldı.

 

Yerleşkeye giriş yapan araçlardaki personel kimlik kontrolüyle içeriye alınıyor.

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