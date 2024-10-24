TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesinde güvenlik önlemleri artırıldı

TUSAŞ'a yönelik 5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından sabah saatlerinde personelin yerleşkeye girişleri başladı.
Jandarma tarafından yerleşke çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Saldırının gerçekleştiği kapıya giden yoldaki kontrol noktasında güvenlik önlemleri ve kontroller artırıldı.
TUSAŞ yerleşkesinde 5 kişinin şehit olduğu terör saldırısının ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Son gelişmeler @trthaber'de. pic.twitter.com/miPO3Ecgiq— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 24, 2024
Yerleşkeye giriş yapan araçlardaki personel kimlik kontrolüyle içeriye alınıyor.