Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açtığı kurslara yoğun talep yaşanıyor.

Antalya savaştan kaçan çok sayıda Ukraynalı'ya ev sahipliği yapıyor. Kentte yaşayan yerleşik yabancılar içinde Rusya vatandaşları da önemli yer tutuyor.

Turizmin başkentinde, savaşan iki ülkenin halkı dostça vakit geçiriyor.

Kurslara 12 bin yabancı katılıyor

Halk Eğitimi Merkezi kentteki yabancılara Türkçe kursu düzenliyor. Savaşan iki ülkenin halkı aynı sınıflarda Türkçe öğreniyor. Kurslara Antalya genelinde 12 bin yabancı katılıyor.

Türkiye'deki yaşama uyum sağlamak isteyen Rus ve Ukraynalılar aynı sınıfa paylaşıyor onlar birlikte Türkçe eğitimi görüyor.

Kurslara ilgi son dönemde artarken taleplere yetişmek için yeni sınıflar açılıyor.