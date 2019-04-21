Nisan ayının 3. haftasında kar yağışı yurdun belli kesimlerinde etkisini sürdürüyor.

İL İL HAVA DURUMU

Ankara

Ankara'da öğleden sonra başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Konya

Konya'da akşam saatlerinde başlayan kar etkili oldu.

Sivas

Sivas'ta il merkezi ve bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Hafik ilçesinde yağan kar, ilçeyi beyaza bürüdü.

Kütahya

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki kara yolunda, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kar yağışının etkili olduğu Kocayayla mevkisinde çok sayıda araç yolda kaldı. Araçlar, civar köylerde yaşayanlarca traktörlerle çekildi.

Karayolları görevlilerinin küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü bölgede trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Bölgede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Denizli

Denizli'nin yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kent merkezinin rakımı yüksek mahalleleri ile bazı ilçelerinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Pamukkale, Çameli, Çivril ve Tavas'ın yüksek kesimleri ile Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde kar yağışı etkisini gösterdi. Cankurtaran'dan araçları ile geçenler, akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesislerinde araçlarını park ederek kar yağışını video ve fotoğrafla kaydetti, çocuklar ise yol kenarında biriken karın keyfini çıkardı.

Cankurtaran bölgesinde kar yağışı dolayısıyla ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı, Karayolları ekipleri yolda kar tutmasına karşı hazırlık yaptı. Trafik polisleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bölgede kontrollerini artırdı.

Osman Kesmel, "Nisan ayının 20'si olmasına rağmen güzel kar yağıyor. Denizli'den Acıpayam'a gidiyorum. Bu mevsimde kar yağışını görmeye pek alışkın değiliz." dedi.

Meral Uzun, "Yolda bize de sürpriz oldu. Hayatımızda bu mevsimde kar yağmasına şahit olmamıştık. Çocuklar için ayrı bir sevinç bu." diye konuştu. Şeref Uzun da "Nisan ayında yani bu mevsimde ilk defa böyle kar yağdığını görüyoruz. Bizim için de çok büyük bir sürpriz oldu." ifadelerini kullandı.

Kar topu ile oynayan Yağmur Uzun da "Çok güzel yağıyor. Karı özlemişim, burada kar yağışını görünce çok mutlu oldum. Ailemle kar topu oynadık." dedi.

Bolu

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde yağan kar etkisini sürdürüyor.

Kar, D-100 kara yolunda Yumrukaya, Abant Kavşağı, Karanlıkdere, Bakacak ve Seymenler ile Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli kesimi ve viyadükler bölgesinde aralıklarla devam ediyor.

Yer yer kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede, kara yolları ekipleri karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, kış lastiği olmayan sürücülerin bölgeyi kullanmamalarını istedi.

Öte yandan, Bolu kent merkezinde de kar hafif şekilde yağmaya başladı.

Van

Van'da kar yağışı nedeniyle 11 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Nisanda kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar, iş yerlerinin önünde biriken kar yığınlarını temizledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kar nedeniyle 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Gürpınar, Çatak ve Başkale ilçelerinde kapanan yolların açılması için karla mücadele çalışması başlatıldı.

Bu arada çiçek açan bazı meyve ağaçları da kar yağışı nedeniyle zarar gördü.

Kars

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, bir yandan devam eden kar yağışı baharda açan çiçeklerle güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA, TRT Haber

