Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından "TCG Anadolu Geliyor" başlığıyla paylaşım yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'nun uzunluğu 230, genişliği ise 32 metre. 6 uçak, 8 helikopter, 2 İHA, 4 çıkarma aracı ve 700 kişiyi taşıyabiliyor.

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olma özelliğine sahip geminin inşasıyla ilgili görüntülerin yer aldığı paylaşımda, "milli ve yerli" vurgusu yapıldı.

F35’lerin uçak gemisi versiyonu olan C modelinin Türk Hava Kuvvetlerine katılmasıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) uçak da taşıma kapasitesine sahip ilk yüzer platformu olacak.

TCG Anadolu 2022'de envanterdeki en büyük deniz platformu olacak

F-35B gibi dikey iniş ve kısa mesafede kalkış yapabilen taktik uçaklar, TCG Anadolu'da konuşlanabilecek. Gemi, 1 tabur askeri gerekli araçları ile birlikte ana üs desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabilecek. En az 30 yatak kapasitesi ile gerektiğinde hastane gemisi olarak görev yapacak.

TCG Anadolu, 2022'deki kesin kabulünün yapılması ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan en büyük deniz platformu olacak.

Paylaşımda, güç aktarma kabiliyetine sahip olan ve insani yardım operasyonları için de kullanılabilecek gemide, genel maksat hava araçlarının yer alabildiği ve bir amfibi taburdan oluşan denizaşırı mukabele birliğinin barınabileceği bilgilerine yer verildi.

Kaynak: TRT Haber, AA