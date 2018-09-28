Türkiye'nin okullu bahçıvanları geliyor

Türkiye'nin bahçıvan açığı, üniversite ve özel sektörün işbirliği ile aşılacak. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi bünyesinde faaliyete geçecek merkez, ocak ayında eğitime başlayacak.

Bahçıvan, eski Yeşilçam filmlerinde zenginlerin evlerinin vazgeçilmez karakteriydi.

Günümüzde ise en küçük bahçelerden, dev boyutlu alanlara tüm çevre düzenlemesi onlardan soruluyor.

İşte bu yüzden İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, özel sektörle işbirliğine gitti.

Bir üniversite bünyesinde ilk bahçıvanlık eğitim merkezi ekim ayında açılıyor. Teorik eğitim, Orman Fakültesi'nde hocalar tarafından verilecek. Uygulamalı eğitim de fakültenin serasında olacak. Burada ise devreye özel sektör eğitmenleri girecek.

Başvurular, 5 Ekim'de başlıyor. İlk bahçıvan adayları ocak ayında ders başı yapacak. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, Türkiye'nin ilk okullu bahçıvanları olacak.

Kaynak: TRT Haber