Türkiye'nin nane ihtiyacının karşılanmasında Gaziantep zirvede yer alıyor

UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'in lezzetleri arasında yer alan nanede, sezonun son hasadı yapılıyor.

Aynı zamanda coğrafi işaret tescili bulunan nane, Fırat Nehri kıyısında bulunan Nizip ve Karkamış ilçelerinde yoğun olarak ekiliyor.

2018 yılında 5 bin 250 dönümde ekilen naneden 9 bin 720 ton verim alınırken, 2022'de ise ekim alanlarının artmasıyla 8 bin 630 dekardan 20 bin tona yakın hasat edildi.

Karkamış İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kıllı, Türkiye'nin nane ihtiyacının yüzde 72'sinin Gaziantep'ten karşılandığını söyledi.

İlçede 2023 ÇKS kayıtlarına göre 165 çiftçinin nane üretimi yaptığını anlatan Kıllı, şöyle konuştu:

"Sezonda ortalama 4-6 kez biçiliyor. Sezon boyunca dekarda kuru olarak 400-600 kilogram, yaş olarak 4-6 ton arasında verim alınmaktadır. Kuru nane ortalama 60 liradan satılıyor. Ürünlerimiz Ürdün, Almanya Birleşik Arap Emirlikleri, ABD gibi birçok ülkeye de ihraç edilmektedir."

Mart ve nisan aylarında dikiliyor

Nanenin mart sonu ve nisan aylarında fide olarak dikildiğini belirten Kıllı, "Ekildikten yaklaşık 4-5 ay sonra biçilme aşaması gelir. İlk yıl 1 ya da 2 biçim alınabilir ama sonrasında 4-6 kez biçilir. 7 yıla kadar hasat edilen çok yıllık bir bitkidir." dedi.

Çiftçi Cemil Yılmaz ise 60 dönümlük arazisinde nane ektiğini ve yılda 4 kez biçim yaptıklarını söyledi.

Şimdilerde sezonun son biçiminin yapıldığını aktaran Yılmaz, "Nane tarlada traktörle biçildikten sonra renk alması ve kuruması için toprağa seriyoruz. Aynı yerde bıraksak rutubetten dolayı karardığı için başka yere taşıyoruz. Tarladan çıkardıktan sonra temiz bir yere serip, tırpanla kuruması için silkeleme yapıyoruz." ifadelerini kullandı.