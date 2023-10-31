Ankara'da 20 ton sahte deterjan ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve izinsiz faaliyet gösterdiği belirlenen bir iş yerinde sahte deterjan üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Alınan yasal izinlerin ardından iş yerine operasyon düzenleyen ekipler burada yaptıkları aramalarda, 20 ton paketlenmiş sahte deterjan ve 500 litre asite el koydu.

Operasyonda gözaltına alınan 1 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.