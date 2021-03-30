Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 225 bin 511 COVID-19 testi yapıldı, 32 bin 404 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 154 kişi yaşamını yitirdi.

Son 24 saatte 18 bin 15 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 975 bin 108'e yükseldi.

Test sayısı 38 milyon 102 bin 747'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 240 bin 577, vefat sayısı 31 bin 230, ağır hasta sayısı 1998 oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamaları açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır" dedi.

Erdoğan, alınan kararlara ilişkin şunları kaydetti:

"Bu mübarek ay (Ramazan ayı) boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracaktır. Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecektir. Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır. Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız."

Düşük riskli kategoride yer alan tek il Şırnak oldu

İllerin COVID-19 değerlendirme kriterlerine göre gruplandırıldığı risk haritasında 58 il çok yüksek riskli (kırmızı), 12 il yüksek riskli (turuncu), 10 il orta riskli (sarı), 1 il ise düşük riskli (mavi) kategoride yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı ve "covid19.saglik.gov.tr" adresinden de yayımlanan 20-26 Mart tarihlerini kapsayan Türkiye COVID-19 risk haritasında, ülke genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.

Orta riskli (sarı) 10 il Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak olarak belirlendi.

Yüksek riskli (turuncu) 12 il arasında Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa yer aldı.

Çok yüksek riskli (kırmızı) kategorideki 58 il ise şunlar oldu:

"Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta."

Daha önce açıklanan haritada yüksek riskli (turuncu) kategoride bulunan İstanbul ve İzmir ile orta riskli (sarı) kategorideki Ankara, güncellenen haritada çok yüksek riskli (kırmızı) grupta yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde." açıklamasında bulundu.

Eğitimde il bazlı karar alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşılan kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edileceğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi

İçişleri Bakanlığı, valiliklere COVID-19 tedbirleri kapsamında "Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, COVID-19 bakımından düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

COVID-19 bakımından yüksek riskli illerde kısıtlamalar cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 arasında uygulanacak.

COVID-19 bakımından çok yüksek riskli illerde cuma 21.00'de başlayıp pazartesi 05.00'te bitecek şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bu hafta sonu (3-4 Nisan) için önceden tarih alınmış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar kısıtlamadan muaf tutulacak.

60 yaş üzeri için aşılama süreci başladı

Türkiye'de COVID-19 salgınında toplumsal bağışıklama kapsamında uygulanan aşı programına göre 60 yaş üzeri ve eşleri ile risk grubundaki bazı hastalar için aşılama süreci başladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Metin Ergun, COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, A Milli Futbol Takımı kampında bulunan siyah-beyazlı iki futbolcunun COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Türk Hava Kurumu Kastamonu Şube Başkanı Tahir Altıkulaçoğlu, COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından salgında iş yeri kapanan esnafa 2 bin lira destek verildi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, 31 Mart'ta sona erecek kısa çalışma ödeneği desteğinin devam etmesini istedi.

Eskişehir Şehir Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarında COVID-19 test sonuçlarının sisteme yanlış girilmesiyle ilgili inceleme başlatıldı.

COVID-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle Kocaeli'de 550, Erzincan'da 34, Muğla'da 37, Kırıkkale'de 24, Malatya'da 11, Şanlıurfa'da 98, Samsun'da 185, Trabzon'da 333, Antalya'da 402, Edirne'de 106, Denizli'de 21 kişi hakkında işlem yapıldı.

Tokat'ın Başçiftlik ve Van'ın Gürpınar ilçesinde birer mahallede, Çorum ve Çankırı'da birer köyde karantina uygulamasına geçildi.

Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında son 3 günde 198 evde karantina uygulaması başlatıldığı açıklandı.