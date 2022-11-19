Besni ilçesine bağlı Kızılin köyünden başlayarak Damlıca köyüne kadar olan mesafedeki Atatürk Baraj Gölü'nde gerçekleştirilen yarışlara aralarında dünya şampiyonlarının da bulunduğu 3 ülkeden 82 sporcu katıldı.

Adıyaman Valiliği ve İpekyolu Kalkınma Ajansının desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte sporcular, olimpik 4x ve 1x sınıflarında 42 kilometre, C4x+ (Deniz küreği) sınıfında ise 21 kilometre (yarı maraton) uzunluğundaki parkurda yarışıyor.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türkiye'nin ilk kürek maratonuna ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Sporcuların 42 kilometre kürek çekeceğini ifade eden Çuhadar, "Kızılin köyünü dünyaya spor açısından tanıtmamız gerekiyor. Adıyaman zenginliklerin beldesi. Adıyaman'da bu etkinliği her yıl geleneksel olarak devam ettireceğiz. Önümüzdeki yıl Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünü kutlayacağız. Biz de 100'üncü yıl maratonu şeklinde bir organizasyon yapacağız. Ben emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ise kürek maratonunun ilkini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Sporcuların bir yandan kürek çekerken bir yandan da kenti tanıdığını dile getiren Ertürk, "Bizim için çok önemli bir etkinlik. Çok mutluyuz. Kürek camiasını Adıyaman'da buluşturmak benim için sosyal sorumluluktu, bunu da başardığımı düşünüyorum. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'dan organizasyona katılan Bahman Nasiri, "42 kilometre yarıştım ve kendi alanımda birinci oldum. Burayı çok sevdim, gelecek yıl da katılmayı düşünüyorum." dedi.

Moldova'dan gelen Ivan Corsunov ise kendi kariyeri için bu maratonun önemli olduğunu, bölgenin çok hoşuna gittiğini dile getirdi.