Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile Atatürk Baraj Gölü’nden su getirecek olan Türkiye’nin en uzun sulama kanalının büyük bölümü tamamlandı.

“Bereket kanalı” olarak adlandırılan ve 2024’te bitirilmesi hedeflenen kanal ile Mardin Ovası’ndaki tarım arazileri suyla buluşturulacak.

Proje, tamamlanması halinde 400 binin üzerinde kişiye de istihdam sağlayacak.

[Fotoğraf: DHA]

Üründe ve verimde kalite artacak

Derik Ziraat Odası Genel Sekreteri Ramazan Açan, sulama kanalının tamamlanmasıyla hem ürün bazında hem de verimlilik oranında kalitenin artacağını söyledi:

“Fırat ve Dicle nehirlerine yakın olmasına rağmen Mardin Ovası suya daima hasret kalmıştır. Derik ilçemizde 8 bin 400 çiftçimiz var. Bunların yüzde 90'ı tarımsal sulama yapmaktadır. Çiftçiler, 140-150 bin TL arasında elektrik borcu ödemektedir. Ancak kanalın bitirilmesi halinde çiftçimizin ödeyeceği tutar 15-20 bin lira arasında olacak. Bu da çiftçimizin tabi ki zenginleşmesine, bölgenin refahına yol açarak, huzuru artıracak. Sulama yapılan arazide 3-4 misli ürün artışı olmakta.”