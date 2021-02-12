Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana’da kaçak silah operasyonu: 3 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: DHA]
Adana’da 2 kaçak silah imalathanesine düzenlenen operasyonda ruhsatsız 28 silah ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, kentteki iki evin kaçak silah imalathanesine dönüştürüldüğünü tespit etti.
Gerçekleştirilen operasyonda 22 adet ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 4 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 64 mermi, 25 kartuş, silah yapımında kullanılan makine ve ekipman ile 82 uyuşturucu hap ele geçirildi.
[Fotoğraf: DHA]
Koleksiyoner olduklarını söylediler
Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si ifadelerinde silah koleksiyoncusu olduklarını, ticaret yapmadıklarını söyledi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu
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