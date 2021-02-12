Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, kentteki iki evin kaçak silah imalathanesine dönüştürüldüğünü tespit etti.

Gerçekleştirilen operasyonda 22 adet ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 4 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 64 mermi, 25 kartuş, silah yapımında kullanılan makine ve ekipman ile 82 uyuşturucu hap ele geçirildi.

[Fotoğraf: DHA]

Koleksiyoner olduklarını söylediler

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si ifadelerinde silah koleksiyoncusu olduklarını, ticaret yapmadıklarını söyledi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.