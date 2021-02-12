Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da sahte ve kaçak içki operasyonunda 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da kaçak içki üretildiği tespit edilen bir adreste 1630 litre sahte ve 111 şişe kaçak içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Köklüce Mahallesi'ndeki bir adreste sahte içki üretildiğini tespit etti.
Adana'da Adrese baskın düzenleyen ekipler, yapım aşamasında ve satışa hazır 1630 litre sahte içki ele geçirdi.
111 şişe kaçak içki
Ekipler, kaçak içki bulunduğunu belirlediği hafif ticari aracı da takibe alıp merkez Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'nde durdurarak arama yaptı. Aracın ön kısmı ve bagajında 111 şişe kaçak içki bulundu.
Polis, sahte ve kaçak içkilerle ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Kaçak İçki Sahte İçki
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