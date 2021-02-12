Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 10:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da aracın motor kısmından alevler yükseldi
[Fotoğraf: İHA]
Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken araç kullanılmaz hale geldi.
Karşıyaka Mahallesinde seyir halindeki Hasan Köse idaresindeki otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Konya Büyükşehir İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, söndürüldü.
[Fotoğraf: İHA]
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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