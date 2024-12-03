Duman 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.12.2024 13:48

Türkiye'nin en soğuk yeri eksi 23 dereceyle Altınyayla oldu

Sivas'ın Altınyayla ilçesi de gece sıfırın altında 23 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın yüzeyi de kısmen buzla kaplandı.

Türkiye'nin en soğuk yeri eksi 23 dereceyle Altınyayla oldu

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, Eğriköprü mevkisinde bazı kısımları buz tuttu.

Sıcaklığın gece sıfırın altında 15, gündüz ise sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, soğuk hava kent merkezi ve ilçelerde de yaşamı olumsuz etkiliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Altınyayla Türkiye'nin en soğuk yeri

Sivas'ın Altınyayla ilçesi, dünün ardından bugün de gece sıfırın altında 23 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Altınyayla'yı, sıfırın altında 22,9 derece ile Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi Yayladüzü beldesi takip etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 22,5, Bayburt Altıntepe'de 21,6, Erzurum'un Çat ve Sivas'ın İmranlı ilçelerinde 21,5, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Pazarsu Mahallesi'nde 21,3 derece ölçüldü.

ETİKETLER
Meteoroloji Sivas
Sıradaki Haber
Erzurum'da kış hazırlığı: 500 mezar yeri şimdiden açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:32
Ebeler, hamilelik sürecinin tüm aşamalarında aktif görev alacak
14:28
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 7 kişi öldü
14:25
Rusya: Ukrayna'nın NATO'ya dahil olması ihtimali kabul edilemez
14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
14:21
NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'nın daha az fikre ve daha fazla askeri yardıma ihtiyacı var
13:44
Bakan Tekin: Özel eğitim gereksinimi duyan evlatlarımıza her türlü desteği sürdürüyoruz
Türkiye'nin bilinen ayakkabı markaları Gaziantepli kadınların elinde şekilleniyor
Türkiye'nin bilinen ayakkabı markaları Gaziantepli kadınların elinde şekilleniyor
FOTO FOKUS
Samsun'da görev yapan görme engelli öğretmen azmiyle örnek oluyor
Samsun'da görev yapan görme engelli öğretmen azmiyle örnek oluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ