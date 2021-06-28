Haber Giriş: 28 Haziran 2021 Pazartesi 16:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'nin doğusuna "sağanak" uyarısı
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Ordu, Tunceli, Bingöl, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yarın yerel olmak üzere, aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Ordu, Tunceli, Bingöl, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel olmak üzere, aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak
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