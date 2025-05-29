Türkiye'nin desteği ile KKTC'de Göç Yönetim Merkezi açıldı

Başkent Lefkoşa'daki Göç Yönetim Merkezi'nde yapılan açılış törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve her iki ülkeden polis yetkilileri katıldı.

Törende, Türkiye tarafından KKTC'ye verilen 6 mobil hizmet aracı, açılışı yapılan KKTC Göç Yönetim Merkezi'nde kullanılmak amacıyla KKTC'li yetkililere teslim edildi.

Türkiye ve KKTC İçişleri Bakanlıkları arasında ortak çalışma ve karşılıklı işbirliğini içeren "Güvenlik İş Birliği Anlaşması" Başbakan Ünal Üstel'in huzurunda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz arasında imzalandı.

Törende konuşan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yarım kalmış projeleri hızla tamamladıklarına dikkati çekerek, Göç Yönetim Merkezi'ne katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) birçok alanda KKTC'ye karşı saldırılarda bulunduğunu belirterek, "Rum kesiminin saldırılarına karşı halkımızı koruyacağız. KKTC olarak bu saldırılara karşı güçlü bir şekilde mücadele veriyoruz, halkın güvenliğini sağlamaya yönelik adımlar atıyoruz." dedi.

"KKTC'nin sınır güvenliğine aktif destek vereceğiz"

Törende hitapta bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, KKTC ile diğer alanlarda olduğu gibi düzensiz göç konusunda da birlikte hareket edeceklerini söyleyerek, Türkiye'nin düzensiz göçle ilgili adımlarını hukuka uygun olarak attığını ve bu alanda başarılı olduğunu belirtti.

Yerlikaya, Göç Yönetim Merkezinin KKTC'nin düzensiz göç mücadelesine güç katacağını anlatarak, şöyle konuştu:

"KKTC'nin sınır güvenliğine aktif destek vereceğiz. Eğitimden, altyapıya göç yönetimi sürecinin her aşamasında KKTC’yi destekleyeceğiz. Amacımız düzenli yollarla KKTC’ye gelen yabancıların kayıt altına alınmasının yanı sıra sınır güvenliğine de aktif destek vermektir."

KKTC’nin Göç Yönetimi Eylem Planı kapsamında hizmet içi eğitimler verilerek merkezin kurulduğunu, sınır kapılarında parmak izi sisteminin kullanıldığını ve yasal düzenlemeler yapıldığını aktaran Bakan Yerlikaya, mobil göç noktası uygulamalarının da aktif çalışmalara destek olacağını kaydetti.