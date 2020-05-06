Takvimler 6 Mayıs 1927'yi gösterirken, İstanbul Radyosu'nun ilk anonsu yankılandı. Yayın hayatına başlayan radyo, ilk kez Türk Telsiz Telefon AŞ'ye bağlı olarak faaliyetlerini gerçekleştirdi.

1928 yılında ise Ankara Radyosu ilk yayınını yaptı. Radyolar, 8 Eylül 1936'da PTT’ye devredildi. PTT’ye devredildikten sonra vericisi güçlendirilen Ankara Radyosu, 28 Ekim 1938’de resmen işletmeye açıldı.

Ekim 1938'de yayınlarına ara veren İstanbul Radyosu, 19 Kasım 1949’da yayın hayatına geri döndü. İstanbul Radyosu'nun, Sirkeci’de tarihi postanede başlayan serüveni, 1949’da Harbiye’de inşa edilen Radyoevi Binası'nda devam etti.

TRT 16 radyoyla yayın hayatına devam ediyor

1960’tan sonra 8 ilde "İl Radyoları" kuruldu. Radyo yayınlarının yönetiminin özerk ve tarafsız bir kamu iktisadi kuruluşu olarak düzenlenmesini öngören 1961 Anayasası uyarınca, 1964 yılından itibaren TRT bünyesinde devam eden radyo yayınları, vericilerinin güçlendirilmesi ile daha geniş kitlelere ve alana ulaştı.

1974 yılında, TRT’nin merkez ve bölge radyolarının birleştirilmesiyle TRT-1, TRT-2 ve TRT-3 radyo yayınları oluşturuldu. TRT şimdi, 14 televizyon, 16 radyo kanalı ve dijital platformlarıyla yayın hayatını sürdürüyor.

Türkiye'de radyo yayıncılığının 93. yılında TRT FM, TRT Radyo 1 ve bölge radyolarının ortak yayınına, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren konuk oluyor. Program, saat 11.10'da başlayacak.