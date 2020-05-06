Haber Giriş: Kaynak: DHA
Yarışan otomobiller sürüye çarptı: 1 yaralı, 30 koyun telef oldu
[Fotoğraf: DHA]
Elazığ'da yarıştığı öne sürülen iki otomobil, çobanın yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyun sürüsüne çarptı. Kazada sürücülerden biri yaralandı, 30 koyun da telef oldu.
Kaza, dün gece saatlerinde Elazığ-Malatya karayolunda meydana geldi.
Yarıştıkları öne sürülen Çağlar Selim Süt yönetimindeki otomobil ile Emir Deniz yönetimindeki otomobiller, Ali Doğangül'ün yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyun sürüsüne çarptı. Kazada, sürücülerden Emir Deniz yaralanırken, 30 koyun telef oldu.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazanın ardından sürü sahibi Ali Doğangül ile diğer sürücü Çağlar Selim Süt arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak tarafları ayırdı. Sürücü Süt, polis tarafından gözaltına alındı.
Etiketler: yarışan otomobiller koyun kazaSon Güncelleme: 6 Mayıs 2020 Çarşamba 11:06
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