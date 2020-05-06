Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, yaptığı açıklamada, ilçede bulunan semt pazarlarının alınacak önlemlerle 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet sunacağını duyurdu.

Buna göre, ilçede pazartesi günü Şeker ve Hızırtepe mahallerinde, salı günü Maltepe ve Yağcılar mahallerinde, çarşamba günü Karaman ve Korucuk mahallerinde, perşembe günü Ozanlar Mahallesi'nde, cuma günü Yağcılar ve Hızırtepe mahallelerinde semt pazarları hizmet verecek.