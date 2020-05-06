İstanbul Tıp Fakültesi Mono Blok Binası, 5 katıyla koronovirüs hatalarına hizmet veriyor. Burada ilk günlerde 150 hasta bulunurken, şimdi hasta sayısı 90'a düşmüş durumda.

Doktor, hemşire, temizlik görevlisi, hasta bakıcı... Her biri farklı uzmanlıklara sahipti ve farklı servislerde görev yapıyordu. Bugünlerde ise koronavirüsle mücadele ediyorlar. Her katta 3 uzman doktor ve asistan görev yapıyor.

Tüm uzmanlar birlik oldu

Koronavirüs salgınında neredeyse tüm uzmanlık alanları çalışıyor. Öyle ki kalp damar cerrahisi uzmanları, plastik cerrahi uzmanları başta olmak üzere tüm uzmanlar hastalara hizmet vermeye devam ediyor.

Dr. Muhammet Talha Sadık, Göz Hastalıkları Bölümünün genç asistanı. Salgın başlangıcından itibaren bu serviste çalışıyor. Sadık, başlarda zorlandıklarını söyleyerek, şunları anlattı:

"Ancak dahiliye ve enfeksiyoncu arkadaşlarla konuşup hastalığın nasıl seyrettiğini, nasıl takip etmemiz gerektiğini öğrendik. Biraz çekincemiz vardı ama nasıl korunmamız gerektiğini, hastaya nasıl yaklaşmamız gerektiğini, hangi aşamada hangi önlemleri almamız gerektiğini bildiğimiz için tanıdıkça o korku azalıyor insanda."

"İlk geldiğimizde ilaçları bilmiyorduk"

Zorlansalar da yeni sürece kısa sürede alışmışlar. Estetik Plastik Cerrahi Asistanı Dr. Mehmet Korkut da onlardan biri. O da süreci şöyle anlattı:

"Biz daha çok acil travmalar, kesiler gibi durumlarla ilgileniyoruz. İlk yıllarımızda dahili branşlardan uzaklaşıyoruz. O yüzden dahili problemlerine uzak kalıyoruz ama burada hekim arkadaşlarımız yardımcı oluyorlar. Beraber iş birliği halinde hastalarımızı tedavi ediyoruz."

Sadece doktorlar değil, tüm sağlık çalışanları seferber olmuş durumda. Hemşire Zehra Kılınç, "Göz bankasındaydım, 1 aydır pandemi merkezindeyim. 7-8 yıl hasta başı hemşireliğim var ama 10 yıldır direkt hasta bakmıyordum. İlk geldiğimizde ilaçları bilmiyorduk ama böyle alıştık yani" dedi.

"Acilin önemini anladığımızı düşünüyorum"

Sabırla bu süreci atlatmaya çalışıyorlar. Dahiliye Asistanı Dr. Ayşe Yılmaz, hekimlerin hekimliğe bakış açısının değiştiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hiçbirimiz böyle bir pandemi ile karşılaşacağımızı düşünmemiştik başladığımız yıllarda. Benim kendi adıma hastalarda da gördüm, tüm toplumda gördüğüm şeyin özeti sabır."

Bazıları hastalıkla da mücadele etmek zorunda kaldı. Onlardan biri de genç Dahiliye Uzmanı Dr. Fatih Kuş.

"Dünyayı değiştirecek gibi duruyor. Tabii, dünya açısından uzmanı değilim ama tıp açısından, 1-2 sene maske ile hastaların yüzünü görmeden maske ile takip edeceğiz gibi geliyor. Şöyle bir şey olacak acilin önemini anladığımızı düşünüyorum."



Pek çoğu ailesinden uzakta, hava geçirmez tulumların içinde büyük bir özveri ile çalışıyorlar. Dilekleri bir an önce salgının sona ermesi.

Haber: Fatma Demir Turgut

Kamera: Volkan Tay