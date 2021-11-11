Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip Artvin’deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013'te dönemin başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısıyla temeli atılan Yusufeli Barajı ve hidroelektrik santralinin inşaatı tamamlandı.

Barajda 558 megavat kurulu güce sahip santralle 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türk mühendislerce inşa edilen baraj, ülke ekonomisine yıllık 2 milyar lira katkı sağlayacak.

Viyadükler yükseliyor

Yusufeli Barajı nedeniyle su altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yeriyle değişen yol güzergahlarına kurulan devasa viyadüklerde de çalışmalar sürüyor.

Yusufeli’nin yeni yerleşim yerine, 4 büyük viyadükle ulaşılacak. 450 kişinin aralıksız çalıştığı viyadük inşaatı ‘dengeli konsol’ yöntemiyle yapılıyor. Bölgede inşası tamamlanan Şilenkar ve Baraj Viyadüğü ise trafiğe açıldı, Yusufeli Merkez Viyadüğü’nde çalışmalar sürüyor.

Konya ile Antalya arasındaki 166 metre yüksekliğinde Eğiste Viyadüğü'nün ardından Türkiye'nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü olan Tekkale Viyadüğü’nün çalışmalarında sona gelindi.

628 metre uzunluğunda, 4 orta ayaklı ve en yüksek ayağı 144 metre olan viyadük, ilerleyen günlerde trafiğe açılacak.