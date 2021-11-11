Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı bir sitenin en üst katındaki dairede kalan 28 yaşındaki kapıcı Yunus Emre A. iş akdinin feshedilmesi üzerine bulunduğu ikameti de terk etmesi istendi.

Ertesi gün daireyi terk edeceğini söyleyen Yunus Emre A., eşyalarını toplayıp binayı terk etmeden hemen önce dairede yangın çıkardı.

Çatıdaki tahtaları tutuşturduğu anlaşıldı

Öncesinde binanın otomatik yangın söndürme sisteminin su vanalarını da kapatan şahısın, itfaiye ekiplerinin ilk incelemelerine göre yangını çatı malzemeleri arasında bulunan tahtaları tutuşturarak çıkardığı anlaşıldı.

Yangının ardından binada hasar tespit çalışmaları devam ederken, ateşin çıktığı ilk yer olan kapıcının kaldığı daire ve çatıdaki hasar yakından görüntülendi.

Site yöneticisi Osman Emral olayla ilgili “İtfaiye, ‘bloğu boşaltalım’ deyince alarmı kullanmaya kalktık, çalışmayınca kablolarının çıkarılmış olduğunu gördük. Yangını tasarlayarak çıkarmış, işten atılmasını hazmedemediği için bizi yakmaya karar vermiş” dedi.

“Lobi görevlisine tacizde bulunmasından dolayı iş akdini feshetmiştik”

Site sakinlerinden kapıcı Yunus Emre A.’ya ilişkin çok sayıda şikâyet aldıklarını ve son olarak bloktaki lobi görevlisini taciz etmesi üzerine iş akdinin feshedildiğini anlattı.

Emral, “Biz şüphelinin lobi görevlisi hanımefendiye tacizde bulunmasından dolayı savunmasını alıp iş akdini feshetmiştik. Bunun üzerine böyle bir eyleme kalkıştığını kendisi itiraf etmiş. İşten atılmasını hazmedemediği için bizi yakmaya karar vermiş. Adam apartmanın yangın söndürme sisteminin vanalarını kapatmış, alarmı da kapatmış. Arkadaşlar dumanı fark edince yukarı çıkmışlar. Kapıcının kapıda bariyer kurduğunu görmüşler. Kameraları incelediklerinde, çocuklarını ve eşinin alıp bir çantayla beraber diğer bloğun otoparkın çıktığı görülmüş” dedi.