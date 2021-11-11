Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 terör örgütü mensubu yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını açıkladı.
MSB Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan biri FETÖ, biri PKK/KCK mensubu 2 kişinin yakalandığını açıkladı.
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ diğerinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/NzcDA7dCUy— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 11, 2021
Etiketler: FETÖ Milli Savunma Bakanlığı PKK/KCK Sınır Güvenliği Yunanistan
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