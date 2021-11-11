Olay, 18 Aralık 2018'de Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde meydana geldi. Feyzullah Toker'in iş yerine giden Zafer Ö., Mehmet T., Hüseyin G., Gökhan T., Celal Ö., Aziz Ö. ve Ahmet Ö., iddiaya göre büfeye el koyduklarını ve burayı artık kendilerinin işleteceklerini söyledi.

Şüpheliler daha sonra 2 kamyonete iş yerinin depo kısmındaki piyasa değeri yaklaşık 45 bin lira olan içkileri yükleyip götürdü.

Olaydan 18 gün sonra Feyzullah Toker'in evi, aynı kişiler tarafından kurşunladı. Toker de polise giderek 18 gün boyunca tehdit edilip ailesine zarar gelmesinden korktuğu için hemen şikayette bulunamadığını söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

İş yerinin kapı kilidini değiştirdiler

Şikayetin ardından çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik ve mobese kamera kayıtlarını inceledi.

Şüphelilerin depodaki içkileri kamyonetle taşıdığı ve iş yerinin kapı kilidini değiştirdiği belirlendi.

Savcılık tarafından yapılan soruşturmanın ardından şüpheliler Karaman 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde "nitelikli yağma"dan yargılanmaya başlandı. 3 yıldır tutuksuz yargılanan Zafer Ö., Mehmet T., Hüseyin G., Gökhan T., Celal Ö., Aziz Ö. ve Ahmet Ö. mahkemenin verdiği ara kararla tutuklanarak cezaevine gönderildi.