Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 13:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rüzgara dayanamayan ağaç otomobilin üzerine devrildi
İzmir'in Bornova ilçesinde şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç, seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. O anlar kameraya yansıdı.
Yeşilova Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle bir ağaç seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Otomobil yoluna devam ederken, bu sırada yolda yürüyen bir kişi devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Ağacın devrilme anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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