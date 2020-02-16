Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "2019 Yılı İklim Değerlendirmesi Raporu"ndan yapılan derlemeye göre, geçen yıl Türkiye'nin ortalama sıcaklığı 14,7 derece olarak gerçekleşti. 2019 yılı, 1971'den bu yana gerçekleşen 4'üncü en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti.

Genel olarak Karabük ve Bitlis dışında ülkenin büyük bir kısmında ortalama sıcaklıklar uzun yıllık ortalamaların üzerinde oldu.

Geçen yıl aylık ortalama sıcaklıklar nisan ve temmuz aylarında uzun yıllar ortalamalarının altında, diğer aylarda üzerinde gerçekleşti.

Mevsim bazında ise bütün mevsimlerin ortalama sıcaklıkları normallerin üzerinde oldu. Kış 4,9 dereceyle normalin 1,3 derece, ilkbahar 12,7 dereceyle normalin 0,7 derece, yaz 24,4 dereceyle normalin 1 derece, sonbahar da 23,4 dereceyle normalin 1,9 derece üzerinde sıcaklıklarla geçti.

Ülkede 63 merkez, ay içinde en yüksek sıcaklıklarda, 1 merkez ise en düşük sıcaklıkta kendi rekorlarını kırdı.

Yağışların durumu

Alansal olarak 2019 yağışları ülkenin güneyinde normal değerlerin üzerinde, kuzeyinde ise altında oluştu.

Geçen yıl aylık yağışlar şubat, mart, mayıs, eylül, ekim ve kasım aylarında uzun yıllar normallerinden düşük, diğer aylarda normallerin üzerinde gerçekleşti. Ocak ve aralık yağışları ise normallerinin çok üzerinde kaydedildi.

2019 en fazla ekstrem hava olayları yaşanan yıl oldu

Ekstrem olay trendlerinde özellikle son 20 yılda artış eğilimi söz konusu. 2019, şiddetli yağış-sel, fırtına, yıldırım, şiddetli kar ve heyelan gibi 935 olayla, en fazla ekstrem olay yaşanan yıl oldu. 2018 yılında ekstrem olay sayısı 840'tı.

Ekstrem olayların dağılımları yaklaşık yüzde 38 ile şiddetli yağış-sel, yüzde 29 ile fırtına, yüzde 18 ile dolu, yüzde 7 ile yıldırım, yüzde 5 ile şiddetli kar yüzde 3 ile heyelan ve yüzde 1 ve daha az oranlarda çığ, orman yangını, kum fırtınası ve sis şeklinde oldu.

Rize, Artvin, Ordu, Zonguldak, Muğla, Antalya, Adana ve Osmaniye'de günlük maksimum yağışlar 100 milimetreyi geçti.