Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Bir aile daha evladına kavuştu
[Fotoğraf: AA ]
Dağa kaçırılan çocuğu için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde "evlat nöbeti" tutan Gevriye Ayhan polisin çalışmasıyla evladına kavuştu.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti sonuç vermeye devam ediyor.
13 Ocak'ta oturma eylemine katılan Gevriye Ayhan'ın 2015'te kaçırılan kızı, sınır hattında güvenlik güçlerine teslim oldu.
Böylelikle evladına yeniden kavuşan aile sayısı 7'ye yükseldi.
HDP Diyarbakır il binası önündeki oturma eylemi, 90 ailenin katılımı ile devam ediyor.
Etiketler: son dakika hdp evlat nöbeti gevriye ayhanSon Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 12:22
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