Dünya Yaşlılık Teşkilatı, Türkiye’de ve dünyada yıllardır yaşlılara konforlu bir hayat sunmak için çalışıyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında, önümüzdeki 10 yılda 65 yaş üstü kişilerin tüm sektörlerdeki hizmeti bir arada alması hedefleniyor.

Türkiye'nin iklim ve coğrafi güzelliklerinden yararlanılacak

Türkiye'de 7 bölgede kurulacak 7 sağlıklı yaşam bölgesi ile Türkiye’nin iklim ve coğrafi güzelliklerinden de yararlanılması hedefleniyor.

Kurulacak olan sağlıklı yaşam köylerinde Türk ve yabancı binlerce kişi sosyal, kültürel, sağlık alanlarında kaliteli hizmet alacak. Proje ile 65 yaş üstü kişilerin kaliteli yaşlanması sağlanacak.

Dünyada 100 bin gönüllüsü ile başta yaşlılar olmak üzere her yaş grubundan insanın Sağlıklı Yaşam Köyleri’ne getirilmesi planlanıyor.

"Bu köylerde 7den 107’ye artık yaşam beklentisi yükseldi"

Dünya Yaşlılık Teşkilatı Kurucu Başkanı Dr. Kemal Aydın, "Dünyada 2050 yılında sayıları 2 milyarı aşacak yaşlılar için Türkiye’nin öncülüğünde dünya gündeminde yaşlı hakları, yaşlı sağlığı, yaşlı bakımı, yaşlı refahı ve yaşlılarla ilgili her alanda gelişmelerin tüm sektörlerle beraber geliştirilmesidir. Bu köylerde 7den 107’ye artık yaşam beklentisi yükseldi. Herkes sağlığın 5 boyutunu bedensel, sosyal, ruhsal kültürel ve manevi boyutunda hizmetler olarak yeni bir yaşam felsefesi, İbni Sina felsefesiyle sağlıklı yaşamı gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz" dedi.

Proje, onaylanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülecek.