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Rize'de karantinayı ihlal eden 15 kişi yurda yerleştirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Rize'de karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 15 kişi yurda yerleştirildi.
Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, tüm uyarılara rağmen yeni tip koronavirüs (COVID-19) kurallarına uymayan 15 kişinin Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara yerleştirildiği ifade edildi.
Öte yandan, Çayeli ilçesinde COVID-19 denetimleri kapsamında yapılan kontrollerde, oyun oynatan ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden işletmelere ve toplam 9 kişiye idari işlem uygulandığı kaydedildi.
Etiketler: rize koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 20:36
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