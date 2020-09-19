Çocukların 'Torpil' ile tehlikeli oyunu: 7 yaralı
Ordu'nun Ünye ilçesinde, çocukların gazoz şişesine koydukları torpilin patlaması sonucu 7 çocuk yaralandı. Cam şişe içindeki torpilin patlama anı kameraya yansıdı.
Fevzi Çakmak Mahallesi Balıkçı Sokak’ta yaşları 10 ila 15 arasında değişen 7 çocuk, gazoz şişesi içine koydukları torpili ateşledi.
Yanmaya başlayan torpil, cam şişe içinde patladı. Patlamanın şiddetiyle çam şide paramparça oldu.
Şişeden sıçrayan cam parçaları, torpili ateşleyen çocukların çeşili yerlerine isabet etti.
Bir çocuk görme yetisini kaybetti
Çocuklardan A.B., Ünye’deki ilk müdahalenin ardından Samsun’a sevk edildi.
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edilen A.B.’nin sol gözünün, görme yetisini kaybettiği öğrenildi.
Patlama anı kamerada
Torpilin patlama anı, torpili ateşleyen çocuklar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Kamera görüntülerinde, bir çocuk cam şişenin içine attığı torpili ateşliyor. Kısa süre yanan torpilin patlaması sonucu çam şişeden kopan parçalar çocukları yaralıyor.
Telefonla çekim yapanın A.B., olduğu öğrenilirken torpilin ise nereden temin edildiği araştırılıyor.
- 01:26
- 01:38
- 00:41
- 23:47
- 23:36