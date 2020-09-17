Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının 17 Eylül tarihli "COVID-19 Ek Tedbirler" konulu yazısına istinaden kontrollü sosyal hayat döneminde vatandaşların zorunlu haller dışında toplu şekilde bir araya gelmemelerine yönelik tedbirler alındığı, herhangi bir zorunluluk taşımayan, açık ve kapalı ortamlarda yapılması talep edilen festival, şenlik ve konser gibi faaliyetlere izin verilmeyeceği belirtildi.

Kentte bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel bankaların şubelerine girişte HES kodu sorgulamasının yapılacağının bildirildiği açıklamada, kurumlarda çalışan personel ile hizmet almak veya ziyaret amacıyla başvuran tüm vatandaşların HES kodunun sorgulanacağı ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaretlerin yasaklanmasına, tüm kamu ve özel kurumlar dahil toplantıların yapılmamasına, yapılması zorunlu toplantıların ise online yapılmasına, açık alkollü içki satış belgesi alan gerçek ve tüzel kişilere ait turizm işletmeleri de dahil olmak üzere tüm iş yerlerinin saat 24.00'te günlük faaliyetlerini sonlandırmasına karar verildi."