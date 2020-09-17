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Evlilik hazırlığı yaptığı kadın ile annesini öldürüp intihar etti
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde evlilik hazırlığı yaptığı kadın ve annesini av tüfeğiyle öldüren Şenel Bulut, aynı silahla intihar etti.
Sivas'ın Şenbağlar köyünde Şenel Bulut, evlilik hazırlığı yaptığı E.A. ve annesi Ş.A. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bulut, av tüfeğiyle E.A. ve annesine ateş açtı. İki kadın olay yerinde hayatını kaybetti, Bulut aynı silahla intihar etti.
Polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler, Akıncılar İlçe Hastanesi morguna gönderildi.
Etiketler: Sivas intihar evlilik hazırlığıSon Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 17:20
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