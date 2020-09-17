İnsansız hava araçları (İHA) birbiri ardına havalandı. Gökyüzündeki rekabet izleyenlere keyif dolu anlar yaşattı.

Gaziantep'teki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020 tüm heyecanıyla devam ediyor.

Allaben Göleti’nde sahne alan geleceğin teknoloji yıldızları yine nefesleri kesti.

Uluslararası etkinlik kapsamında 104 takım yarışıyor. En iyi uçuşu gerçekleştirenler dereceye girecek.

Yarışmalar 20 Eylül'e kadar devam edecek. Dereceye giren öğrenciler ödüllerini 24-27 Eylül’deki büyük TEKNOFEST etkinliklerinde alacak.