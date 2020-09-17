Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber-DHA
Çorum'da maske takmayan kadın, polisle tartıştı
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde denetimler gerçekleştiriliyor. Çorum'da da denetimler sırasında maske takmayan bir kadın polislere zor anlar yaşattı.
Çorum’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, kentin en kalabalık caddesi olan Gazi Caddesi’nde denetime çıktı.
Denetimlerde maskesiz bir kadın, polise zor anlar yaşattı.
O anlar kameralara böyle yansıdı.
Polis sakinleştirdiği kadına 900 TL ceza uyguladı.
Etiketler: maske koronavirüs denetimi çorumSon Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 17:55
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