İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine şehirlerarası otobüslerde HES kodu zorunluluğu konulu genelge gönderdi. Genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesi gerektiği belirtildi. Bu çerçevede, daha önce illere gönderilen genelgelerle şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıyla yapılacak seyahatlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması zorunlu hale getirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri genelgenin ardından Bursa terminalinde HES uygulaması yaptı. Şehirlerarası yolcu otobüslerini denetleyen ekipler sürücülere HES kodu olmayan yolcuların alınmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler aynı zamanda bütün yolcuların biletlerini ve HES kodu tek tek kontrol etti.

[Fotoğraf: DHA]

HES kodu bulunmayan 4 yabancı uyruklu kişi hakkında da işlem yapıldı

Uygulamada biletsiz yolcu taşıyan bir turizm firmasına taşıma kanunu göre bin 83 lira para cezası kesti. Ekipler aynı zamanda bir otobüste HES kodu olmayan yolcuların olduğunu tespit etti.

Ekipler HES kodu bulunmayan 4 yabancı uyruklu kişi hakkında işlem yaparken yolcuları taşıyan otobüs ise gerekli işlemlerin ardından trafikten 10 gün men edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Uygulamaya takılan otobüs şoförlerinden Mehmet Taş, hem HES kodu uygulamasından hem de trafik ekiplerinin kontrollerinden memnun olduklarını belirtti.

[Fotoğraf: DHA]