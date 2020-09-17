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Adıyaman'da 92 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 92 ev karantinaya alındı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 92 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Etiketler: Adıyaman koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 17:04
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