Haber Giriş: Kaynak: AA
Halfeti'de tur teknesi battı, 26 yolcu kurtarıldı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, Birecik Barajı Gölü'nde su alan tekne battı. Teknedeki 26 yolcu çevredeki tekneler tarafından kurtarıldı.
Şanlıurfa'da Fırat Nehri üzerindeki Birecik Baraj Gölü'nde, 26 yolcusu bulunan tur teknesi, gezi sırasında su almaya başladı.
Bunun üzerine can yeleği giyen yolcular, bölgeye gelen diğer teknelere tahliye edilmeye başlandı. Bu sırada büyük kısmı batan tekneden suya atlayan bazı yolcular diğer teknelerdeki vatandaşlar tarafından ip yardımıyla kurtarıldı.
[Fotoğraf: AA]
Teknedeki 26 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kurtarma anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: yolcu tur teknesi Halfeti Birecik Barajı GölüSon Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 18:02
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