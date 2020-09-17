Olay, Menderes ilçesi Gümüldür’deki Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi.

Sabaha karşı bir evin çatı katında gaz sıkışması nedeniyle mutfak tüpü patladı.

Patlamayla birlikte mahalleli sokağa döküldü. Çevredekiler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Ortalık savaş alanına döndü

Patlamanın şiddetiyle duvardan kopan beton parçaları park halindeki 2 aracın üzerine düştü. Araçlarda hasar oluştu.

Patlamanın meydana geldiği evin yanındaki bir başka dairede de hasar oluştu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Murta D. ve Derman K.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan 2 kişi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlamanın meydana geldiği ev kullanılamaz hale geldi.

Patlama anı kamerada

Öte yandan, ortalığın savaş alanına döndüğü patlama anı kameralara yansıdı.

Güvenlik kameraların kaydettiği görüntülerde, bir evin çatı katındaki mutfak tüpü şiddetli bir şekilde patlıyor. Patlamanın şiddetiyle evin duvarları yıkılıyor. O anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.