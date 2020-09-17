Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, kent merkezinde bir Kur'an kursunda karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "İl merkezindeki Hersan Mahallesi Fatih Sultan Sokağı'ndaki Fatih Kız Kur'an Kursu'nun, bugün saat 24.00'ten itibaren giriş çıkışlara kapatılarak karantinaya alınmasına karar verilmiştir" denildi.