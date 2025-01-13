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Türkiye
TRT Haber 13.01.2025 02:55

Türkiye yağışlı havanın etkisinde: 13 il için sarı uyarı

Türkiye, hafta sonu itibarıyla Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisi altına girdi. Hava sıcaklığı, yurdun batı kesimlerinden başlayarak düştü. Meteoroloji, bugün 13 il için sarı kodlu uyarı yaptı.

Türkiye yağışlı havanın etkisinde: 13 il için sarı uyarı
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Yağışlı hava yurda geldi.

Yurdun batı kesimlerinden başlayarak hava sıcaklığı düştü.

Hafta ortasından itibaren sıcaklıklar iç ve doğu kesimlerde daha da azalacak.

Meteoroloji'den bugün 13 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

İstanbul, Aydın, Bursa, Edirne, İzmir, Kocaeli, Muğla, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli, Manisa ve Tekirdağ’da gök gürültülü sağanak ve kar yağışı etkili olacak.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Yarın ise Marmara, Ege, Karadeniz, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun kuzey ve batısında yağışın etkili olması bekleniyor.

Trakya ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ve İç Anadolu'nun kuzey yüksek kesimlerinde karla  arışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde de kuvvetli yağış görülecek.

3 büyükşehirde yağış etkili olacak

Başkent haftaya yağmur ve sağanakla başlayacak.

En yüksek sıcaklığın 12, en düşük sıcaklığın ise 4 derece olması bekleniyor.

İstanbul’da bugün yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak etkili olacak.
Sıcaklık 6 dereceye kadar düşecek.

İzmir'de de bugün kuvvetli yağış var. 

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