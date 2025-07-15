Türkiye sıcakla mücadele ederken, Ankara'da sağanak bekleniyor

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar etkisini sürdürüyor.

İç kesimlerde sıcaklıkların bir miktar düşmesi beklenirken, perşembe hava yeniden ısınacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; iç ve doğu bölgelerde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Özellikle İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Göller Yöresi ve Antalya'nın iç kesimlerinde yağışın etkili olması bekleniyor.

Rize ve Artvin çevrelerinde gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu Bölgesi'nde ise yarın kısa süreli, kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.

Meteoroloji, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Üç büyük il

Ankara'da yağış bekleniyor. Başkent'te en yüksek sıcaklık 36 derece olacak.Sıcaklık İstanbul'da 32, İzmir'de 38 dereceye kadar yükselecek.