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Türkiye
AA 14.07.2025 20:10

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 5 ölü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 2 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 5 ölü

D-100 kara yolu Dilovası rampası mevkii Ankara yönünde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen konteyner yüklü tır ile 2 otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 5 ölü

Ekiplerce yapılan kontrolde tırdan düşen konteynerin çarptığı otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 5 ölü

Yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 5 ölü

Kara yolunun Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Öte yandan kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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