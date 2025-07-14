Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 5 ölü

D-100 kara yolu Dilovası rampası mevkii Ankara yönünde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen konteyner yüklü tır ile 2 otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde tırdan düşen konteynerin çarptığı otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kara yolunun Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu.
Öte yandan kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.