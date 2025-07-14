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Türkiye
AA 14.07.2025 18:29

Konya'da orman yangını

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Konya'da orman yangını

Güvendik Mahallesi Davras mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Doğanhisar ve Ilgın Orman İşletme Şefliği personeli ile Konya itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Jandarma ekipleri, bölgeye giden kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

Belediye iş makinelerinin de bölgede yol açma çalışması yaptığı görüldü.

Yangına müdahale için Antalya'dan gönderilen yangın helikopteri de çalışmaya başladı, iki yangın helikopterinin daha bölgeye gönderildiği öğrenildi.

Konya'da orman yangını

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Doğanhisar ilçemiz Güvendik Mahallesi Davras mevkiinde bugün 11.08'de başlayan orman yangınına Valiliğimiz koordinasyonunda karadan ve havadan tüm ekiplerimiz ile aralıksız müdahale edilmektedir." ifadesine yer verildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Doğanhisar Güvendik mevkisinde çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, Karayolları Bölge Müdürlüğümüz, DSİ Bölge Müdürlüğümüz, AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediyor.

Yangının kontrol altına alınması için tüm kurumlarımızla koordineli şekilde çalışıyoruz. Allah, sahada görev yapan ekiplerimizin yardımcısı olsun. Israrla hatırlatıyorum: Lütfen açık alanlarda ateş yakmayalım, anız yakmayalım."

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