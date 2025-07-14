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Türkiye
AA 14.07.2025 17:32

Başkentte sıcak hava etkisini sürdürüyor

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ankara'da vatandaşlar, serinlemek için park ve gölgelik alanlara yöneldi.

Başkentte sıcak hava etkisini sürdürüyor
[Fotograf: AA]

Termometrelerin 36 dereceyi aştığı kentte güneşten korunmak isteyen bazı vatandaşlar, şemsiye ve şapka kullandı, yelpazelerle serinlemeye çalıştı.

Başkentte sıcak hava etkisini sürdürüyor

Kentin simgesi Kuğulu Park'ta sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar, ağaçların gölgesindeki banklarda ya da kafelerde vakit geçirdi.

Sıcaktan bunalanlar çeşmelerin başında su içip, yüzlerini yıkadı.

Başkentte sıcak hava etkisini sürdürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ankara'da yarın yer yer gök gürültülü sağanağın etkisiyle sıcaklık düşecek, ancak hava sıcaklığı perşembe gününden itibaren hissedilir derecede artacak.

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