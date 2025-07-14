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Türkiye
AA 14.07.2025 17:30

Kapıkule'de yolcu rekoru

Edirne Valisi Yunus Sezer, dün Edirne'deki sınır kapılarında 62 bin 263 yolcu ve 14 bin 730 araç girişiyle tek günde tüm zamanların rekorunun kırıldığını açıkladı.

Kapıkule'de yolcu rekoru

Edirne Valisi Yunus Sezer, Valilik'teki değerlendirme toplantısı sonrası gazetecilere, vatan hasretini dindirmek isteyen gurbetçilerin memlekete gelişlerinin sürdüğünü söyledi.

22 Haziran'da başlayan, "gurbetçi sezonu" olarak adlandırılan dönemin bu yıl bir hafta gecikmeli olarak aynı yoğunlukta devam ettiğini belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Dün itibarıyla gelinen noktada 162 bin 50 araç girişi oldu ve günlük ortalama araç girişimiz 7 bin 366. Yolcu girişinde de 632 bin 744 yolcu girişi söz konusu, günlük 28 bin 762 yolcu girişi mevcut. Geçen sene tüm zamanların en yoğun dönemini yaşamıştık 14 Temmuz'da.

Bu sene bu rekoru 13 Temmuz'da kırdık. Tüm kapılardan 62 bin 263 yolcu ve 14 bin 730 araç girişi oldu. Şu ana kadar tek günde giren araç ve yolcu sayısı bakımından tüm zamanların rekoru kırılmış durumda."

Kapıkule'de yolcu rekoru

Yılın ilk 6 ayında 2 milyon 310 bin 301 araç

Sezer, gurbetçi vatandaşların ülkeye girişleri ve memleketlerine sağlıklı ve güvenli şekilde gitmeleri için her türlü tedbiri aldıklarını dile getirdi.

Konaklama yerleri ve dinlenme noktalarında jandarma ekiplerinin görev yaptığını ifade eden Sezer, "Emniyet ve gümrük birimlerimiz takviye personelle birlikte kapılarda 24 saat esasına göre çalışarak vatandaşlarımızın en hızlı şekilde giriş yapmaları için çalışmalarını devam ettiriyorlar. Şu ana kadar bize yansıyan olumsuz durum söz konusu değil. Dün de yoğunluk vardı ama ilave personel takviyesiyle vatandaşlarımızı mağdur etmeden bu süreci devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Sezer, sınır kapılarından yılın ilk 6 ayında 2 milyon 310 bin 301 araç ve 5 milyon 748 bin 166 yolcunun giriş ve çıkış yaptığını belirtti.

Gurbetçilerin dönüşü için hazırlıkların sürdüğünü aktaran Sezer, "Vatandaşlarımız özellikle dönüşte de beklemeden geçsinler diye İpsala Sınır Kapımızda yaptırdığımız ilave mobil peronlar bitti. Hamzabeyli Sınır Kapımıza da ilave peronlar koyacağız. Planladığımız şekilde mobil peronların yapımı devam ediyor." dedi.

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